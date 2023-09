Suore in obitorio per pregare davanti alla salma di Messina Denaro, polizia le manda via

Raggiungono l’obitorio dell’ospedale dell’Aquila per pregare davanti alla salma di Matteo Messina Denaro, ma la polizia non le fa entrare. Protagonista della vicenda, avvenuta ieri mattina, sono tre suore benedettine, monache di clausura del monastero dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo (L’Aquila). A raccontarla è il Corriere.it, a cui le suore hanno confermato di voler “pregare per lui, malgrado tutto”, perché “è pur sempre un figlio di Dio”.

Suore in obitorio per Messina Denaro, mandate via dalla polizia

Madre Donatella, suor Emanuela e suor Teresa Benedetta sono arrivate intorno alle 11 all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per una visita oculistica a cui doveva sottoporsi la più anziana, superiora del convento. Dopo la visita, prima di uscire dalla struttura sanitaria, hanno raggiunto l’obitorio: “Sapevamo che c’era la salma di Matteo Messina Denaro e volevamo pregare per lui, malgrado tutto. La polizia però non ci ha fatto entrare”, raccontano, dicendo di non sapere che era in programma l’autopsia sul corpo del boss mafioso e che l’ospedale è rimasto blindato per quasi due mesi.

“Sappiamo benissimo chi è stato e i reati che ha commesso, ma è pur sempre un figlio di Dio. Gli è stato negato il funerale religioso, va bene. Ma ricordatevi che ogni anima ha diritto ad essere salvata”, hanno concluso parlando con il quotidiano digitale.

