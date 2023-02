Sono in vigore da oggi le nuove regole sui bonus edilizi, con lo stop alla possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura e il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti fiscali.

Superbonus, stop cessione crediti in vigore

E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto varato ieri dal consiglio dei ministri con le misure urgenti in materia di cessione dei crediti.

Il Governo difende la scelta (tirano un sospiro di sollievo anche le banche che ringraziano), giudicata inevitabile stante la montagna di crediti che avrebbe gravato sui bilanci dello Stato: insostenibile.

“Si doveva intervenire per arginare una situazione abnorme con 110 miliardi per il Superbonus che gravavano sulle casse dello Stato. Lo abbiamo fatto attraverso un intervento mirato a evitare che gli enti locali potessero acquistare questi crediti generando ulteriori difficoltà nei loro bilanci”.

I sindacati: “Si perdono subito centomila posti di lavoro”

Di diverso avviso i sindacati che lanciano l’allarme occupazionale, la mossa del Governo mette immediatamente a rischio centomila posti di lavoro.

“Con il blocco alla cessione dei crediti e dello sconto in fattura per i bonus edili si perderanno nell’edilizia privata circa centomila posti di lavoro e molte imprese chiuderanno”. Lo afferma il segretario generale della Fillea, il sindacato delle costruzioni della Cgil, Alessandro Genovesi,

I sindacati uniti denunciano anche un cedimento rispetto alle norme sulla sicurezza del lavoro. A partire dal depotenziamento dell’obbligo di applicazione dei contratti edili e la liberalizzazione dei livelli di subappalto nel nuovo Codice degli appalti.