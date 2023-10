Un 57enne di Reggio Emilia, nella giornata di ieri, venerdì 27 ottobre, lungo la A14 nel tratto tra i caselli di Montemarciano e Senigallia (Ancona) si è suicidato gettandosi contro un camion in transito sulla carreggiata.

Prima di buttarsi sotto al mezzo pesante, l’uomo si è tagliato le vene all’interno di un’automobile. I fatti si sono verificati verso le ore 10,00. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, l’uomo si è fermato con la sua auto in una piazzola di sosta. Qui si è tagliato le vene prima di incamminarsi versi la carreggiata per lanciarsi sotto ad un camion in transito.

Si taglia le vene in auto: poi esce dall’abitacolo e si butta sotto ad un tir

Il camionista non è riuscito a frenare in tempo. Ha chiamato le forze dell’ordine e sul posto è arrivata un’ambulanza e un’eliambulanza dall’ospedale di Torrette ad Ancona. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Non c’è però stato nulla da fare: l’uomo che si è gettato sotto al tir è morto sul colpo.

Restano oscure le motivazioni che hanno spinto il 57enne a decidere di togliersi la vita con un gesto tanto estremo. Sul tratto della A14, tra Ancona Nord e Senigallia nella corsia nord in direzione Bologna, si sono verificati tre chilometri di coda che è stata smaltita nel giro di circa due ore.

