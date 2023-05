Marialuisa Panara, candidata alle elezioni comunali a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, è finita nella bufera per un tatuaggio con la scritta Sieg Heil, il saluto della vittoria nazista. Tatuaggio che è stato immortalato in molte foto apparse sul suo profilo Facebook (poi rimosse). Lei, inserita nella lista di centrodestra LeAli per Lonate, in cui convergono Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc, è candidata a sostegno della leghista Elena Carraro. Il suo passato è stato molto vicino a CasaPound Varese e agli ambienti di estrema destra della città.

Lonate Pozzolo, candidata con il tatuaggio nazi sulla spalla

Le polemiche sono partite a causa di una foto che la stessa Panara ha postato sui social. Da una maglietta, su una spalla, spuntava la parola “heil”. Poi sono arrivate le foto per intero, che hanno rapidamente fatto il giro del web fino ad arrivare sui giornali locali. Il primo è stato Malpensa24. Il segretario della sezione locale di FdI, Francesco Carbone, ha subito precisato che la candidata non è di Fratelli d’Italia e che i 16 candidati nella lista non hanno alcun tatuaggio. Lo racconta Repubblica, che però sottolinea anche come questi commenti siano poi spariti dai social. E con essi le foto, che comparivano sul profilo di Panara.

La difesa del centrodestra

E’ arrivata anche la difesa ufficiale, con un comunicato a firma dei partiti di centrodestra, con Fratelli d’Italia e Lega in testa. “Elena Carraro e tutti i componenti della lista LeAli per Lonate ripudiano ogni forma di estremismo, razzismo ed istigazione all’odio”, si legge. E ancora: “Bisogna parlare di contenuti e bisogni dei cittadini e non di tatuaggi”, oppure “richieste ridicole e provocatorie” rispetto ai chiarimenti chiesti dal centrosinistra. E la storia del tatuaggio viene definita “prova costume”.

L’attacco dell’attuale sindaco di Lonate

“É inconcepibile che si possa candidarsi come consigliere comunale con un tatuaggio nazifascista”, ha detto all’ANSA Nadia Rosa, sindaco di Lonate e anche lei in corsa per la ricandidatura con la lista di centro sinistra ‘Liberi e Uniti’. “La cosa che dispiace di più è che alle richieste di spiegazioni al candidato sindaco della lista, anziché arrivare delle spiegazioni sono arrivati segni di insofferenza per una polemica giudicata inutile”, ha proseguito. Inoltre, ha concluso Rosa “sul profilo della candidata, fino a pochi giorni fa c’erano foto di incontri presso associazioni o manifestazioni vicine a CasaPound”.

