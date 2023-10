Rom Nord, quartiere Grottarossa. Una ragazza romana di 22 anni è a spasso con il suo cane mentre i suoi genitori stanno facendo la spesa al vicino Conad. La giovane si avvicina ad una fontanella per far bere il suo cane e da un furgone rosso scendono due uomini, italiani come raccontato dalla giovane durante la denuncia, che tentano di rapirla.

Una giornata che ora la giovane non dimenticherà facilmente. E’ riuscita a fuggire ed è scappata dai genitori mettendo in fuga i malintenzionati.

Il fatto è avvenuto su via di Grottarossa all’altezza del civico 112, a pochi passi dall’ospedale Sant’Andrea. La ragazza si è trovata improvvisamente di fianco un furgone di colore rosso. Aperto il portellone laterale, dal veicolo sono scesi improvvisamente due uomini: “Prendila, prendila”, ha urlato uno dei due al complice che ha provato ad afferrare la giovane per un braccio.

La ragazza è però riuscita a divincolarsi ed ha cominciato a urlare. Soccorsa dai genitori, il furgone è nel frattempo scappato via sgommando. Sotto choc la 22enne è stata soccorsa dai genitori e non ha richiesto le cure del 118.

La Polizia ha ora acquisito le immagini di sorveglianza della zona e sta cercando il furgone rosso. Si spera che sia stata ripresa la targa del furgone in fuga. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Un vero e proprio mistero.

