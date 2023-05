Tentato rapimento di un bimbo di 2 anni a Milano, papà se ne accorge e blocca una ragazza

Il padre di un bimbo di due anni ha sventato il rapimento del figlio domenica pomeriggio in piazza Gae Aulenti, a Milano. Secondo quanto raccontato dal genitore ai carabinieri, una donna mai vista prima, una 21enne italiana, ha preso in braccio il bambino tentando di allontanarsi, ma lui è subito intervenuto per bloccarla e riprendersi il figlio.

Tentato rapimento a Milano di un bimbo di 2 anni

La ragazza si è avvicinata al bambino, che stava giocando con altri bimbi. La giovane ha rivolto alcune parole al piccolo, poi all’improvviso lo ha preso in braccio e si è allontanata di corsa verso la stazione Porta Garibaldi. Ma il papà del bimbo, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscita a fermarla.

La donna, residente in zona San Siro, risulta avere precedenti per reati contro il patrimonio e ha problemi di natura psichiatrica, stando ai primi accertamenti investigativi dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia e della stazione Garibaldi, che erano impegnati in zona per uno dei consueti controlli sui principali snodi del trasporto ferroviario.

Denunciata una 21enne italiana

I militari sono arrivati immediatamente in zona Porta Nuova e dopo alcuni minuti di ricerche hanno identificato la 21enne italiana, che è stata denunciata a piede libero per sequestro di persona. Il bambino non ha riportato ferite.

Forse dovresti anche sapere che…