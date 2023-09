Una vigilessa chiede due volte a un’automobilista di parcheggiare meglio la macchina. La donna alla guida dell’auto scende e colpisce a una spalla l’agente.

Terlizzi, un’agente della polizia locale aggredita davanti a scuola. La prima ricostruzione

Un’agente della polizia locale di Terlizzi, in provincia di Bari, è stata aggredita nella tarda mattinata di oggi mentre era in servizio davanti alla scuola secondaria di primo grado Moro-Fiore, riportando una prognosi di sette giorni. Secondo quanto emerso, la vigilessa stava dirigendo il traffico quando avrebbe chiesto a un’automobilista di parcheggiare meglio l’auto. La donna alla guida, mamma di uno degli studenti dell’istituto scolastico, avrebbe sistemato in un altro posto l’auto ma sempre in modo sbagliato come fatto notare dalla vigilessa. Dopo il richiamo la donna avrebbe prima aggredito verbalmente la vigilessa per poi colpirla a una spalla. L’automobilista sarà denunciata per oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e sarà sanzionata per aver violato il codice della strada.

