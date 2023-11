Termosifoni accesi, bollette del gas più care: quanto spenderemo e come risparmiare

Con l’arrivo del freddo si stanno riaccendendo i termosifoni e con loro aumenta notevolmente il consumo del gas. Tradotto: bollette più care. Si tratta di un periodo cruciale dato che il consumo invernale del gas rappresenta il 75% circa del consumo annuo.

Termosifoni accesi, quanto costerà la bolletta del gas

Selectra sottolinea che il costo del gas sul mercato all’ingrosso italiano (PSV) a ottobre 2023 è aumentato del 20% circa (da 0,40 €/Smc a settembre a 0,46 €/Smc): un prezzo più alto rispetto agli ultimi mesi, ma comunque molto inferiore allo 0,84 €/Smc applicato a ottobre dello scorso anno. Una famiglia media in Italia potrebbe infatti spendere circa 250 euro al mese per i riscaldamenti, per un totale di oltre 1.200 euro considerando i mesi da novembre a marzo. A rivelarlo è Selectra, il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati.

I consigli per spendere meno

Bisogna tenere conto del calendario di riferimento normativo che indica la data di accensione/spegnimento e il numero massimo di ore giornaliere in cui è consentito tenere gli impianti in funzione, logicamente differenziate in base alle fasce climatiche delle diverse aree geografiche del Paese. Le linee guida indicano una temperatura massima di 20° per gli ambienti chiusi, con 2° di tolleranza per abitazioni, scuole e uffici.