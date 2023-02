Terremoto a Siena, sciame sismico dopo la scossa di 3.5. Oggi scuole chiuse

E’ proseguito nella notte lo sciame sismico a Siena dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.5, la più alta, registrata ieri sera alle 21:51, causando tanta paura. Molte le persone scese in strada. Da ieri alle 5:51 di oggi una quarantina le scosse registrate dall’Ingv, di cui la maggior parte inferiori a magnitudo 2, tra le altre 2 le più forti, di magnitudo 2.7.

Il governatore toscano Eugenio Giani, in un post pubblicato poco prima delle 3, ha scritto che “vigili del fuoco e i tecnici stanno verificando una ventina di segnalazioni a seguito del terremoto con epicentro a Siena. Dopo la prima forte scossa ne sono seguite al momento oltre 30 con magnitudo fino a 2.7 ML. Comprendo la paura dei cittadini che vorranno trascorrere la notte fuori, per questo il sistema di Protezione Civile è attivo e pronto a offrire assistenza”.

Anche per effettuare tutte le verifiche sugli stabili, oggi scuole e università chiuse a Siena. Chiusa anche la Torre del Mangia, sempre per completare tutti i controlli.

Forse dovresti anche sapere che…