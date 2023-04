Test di ingresso Medicina. Al via da oggi, 13 aprile, ai Test di ingresso per Medicina: quasi 80mila gli iscritti, di cui 72.450 per Medicina Chirurgia e Odontoiatria e 6.906 per Veterinaria. I posti a disposizione molti meno: sono 14.787 per Medicina, 1.384 per Odontoiatria, 1.082 per Veterinaria. Ma i dati non sono definitivi e in ogni caso, tra i candidati, ci sono anche molti liceali: da quest’anno possono infatti partecipare gli studenti iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole superiori, oltre, ovviamente, ai diplomati.

Il nuovo Tolc test Med, completamente computerizzato, ha una durata di 90 minuti ed è composto da 50 quesiti suddivisi in quattro sezioni. Per i candidati sarà possibile tentare due volte il test scegliendo poi il punteggio migliore per entrare in graduatoria nella sede preferita.

Le due finestre in cui si terranno i test vanno da oggi al 22 aprile e poi successivamente tra il 15 e il 25 luglio.

Nuovo test di ingresso Medicina, le proteste per il numero chiuso

Ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci ha confermato che ci sarà un allargamento del numero programmato a Medicina ma non un superamento del numero chiuso. Questo ha scatenato le proteste degli studenti che hanno organizzato un presidio oggi a Roma davanti al ministero dell’Università e della Ricerca e flash mob fino al 22 aprile davanti alle sedi universitarie in cui si svolgeranno i test di accesso.

I test vengono svolti in presenza al pc presso la sede scelta dal candidato durante l’iscrizione e sono erogati tramite la piattaforma informatica Cisia in apposite postazioni predisposte dagli atenei.

Tolc Med, come è strutturato il nuovo test

Le domande del nuovo test medicina sono così suddivise: 7 quiz di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi da svolgere in 15 minuti; 15 quiz di biologia in 25 minuti; 15 quiz di chimica e fisica in 25 minuti; 13 quiz di matematica e ragionamento, 25 minuti per un totale di 90 minuti.

Ogni candidato visualizza una prova diversa composta da domande provenienti dallo stesso ampio database, insomma nessuno ha le stesse domande. Ogni singolo punteggio verrà poi equalizzato prima di essere definitivo, secondo la difficoltà di ogni singola domanda, stabilita a seconda di quanti hanno risposto correttamente, l’hanno sbagliata o l’hanno lasciata in bianco.

Test di Medicina, i numeri

Gli studenti candidati a Medicina e Odontoiatria dell’ultimo anno delle secondarie sono 27.625, mentre 16.192 sono i ragazzi del quarto anno.

Sono invece 28.633 gli aspiranti medici già in possesso di un diploma di scuola o di un titolo di laurea o iscritti ad altri percorsi di studio.

Per Medicina veterinaria 2.684 e 935 sono rispettivamente gli iscritti al quinto e quarto anno delle secondarie e 3.287 i ragazzi già diplomati o iscritti ad altri percorsi o già con una laurea.

Forse dovresti anche sapere che…