“Ti ordino io come vestirti”, 21enne denuncia ex fidanzato per stalking

Denuncia l’ex fidanzato che da mesi la perseguita, tra percosse, minacce, offese e pretese che ne hanno limitato la libertà di vestirsi o di andare sui social network. È accaduto a Cellole, in provincia di Caserta.

Denuncia l’ex fidanzato per stalking

La ragazza, una 21enne del posto, si è recata alla stazione dei Carabinieri dopo le 20 di ieri, mercoledì 17 gennaio; inizialmente l’ha trovata chiusa non essendo orario di apertura al pubblico, quindi ha contattato la Centrale Operativa attraverso il citofono, e ha chiesto aiuto. La pattuglia, impegnata in servizio di controllo del territorio, è così tornata in caserma. Qui i militari hanno accolto la ragazza, ascoltandone il racconto.

Il racconto della ragazza

L’incubo sarebbe iniziato diversi mesi fa, quando la 21enne ha deciso di lasciare il compagno; questi non ha mai accettato l’interruzione del rapporto, così l’ha pedinata, l’ha più volte presa a schiaffi dopo scenate di gelosia, minacciandola continuamente, ordinandole quali vestiti indossare e limitandola nell’uso dei social. Alla fine il giovane è stato denunciato per stalking.

