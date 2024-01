Tira un cavo d’acciaio su circonvallazione di Milano “per gioco”, arrestato per strage. E’ successo in viale Toscana, dove nella notte tra ieri (mercoledì) e oggi (giovedì) un cavo d’acciaio è stato posizionato ad altezza d’uomo (140 cm circa da terra) da un lato all’altro della strada. Un gesto che avrebbe potuto provocare incidenti gravissimi, fortunatamente scongiurati per l’intervento dei carabinieri, allertati da un testimone, che ha riferito di aver visto tre uomini tirare il cavo d’acciaio e poi allontanarsi “ridendo e scherzando”. Per questo il 24enne A. B., milanese con precedenti, è stato arrestato nella notte di giovedì per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto il cavo d’acciaio era ancora teso tra un palo della segnaletica stradale e una pensilina Atm. Uno degli autori è stato arrestato, poco lontano, a 600 metri, in viale Sabotino. A. B. ha confessato una volta che ha visto il cavo, uno di quelli edili da cantiere e per il quale è stato accusato anche di ricettazione non giustificando dove l’avesse preso.

Nelle prime ore del mattino di giovedì, il sostituto procuratore Enrico Pavone, “vista la gravità del fatto” per automobilisti e utenti della strada in generale, ha disposto l’arresto del 24enne milanese, portato al carcere di San Vittore. Proseguono intanto le indagini degli investigatori per trovare gli altri due complici dell’arrestato, che quest’ultimo ha detto di aver conosciuto tramite social non sapendone nomi.

