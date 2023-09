Top manager Rai truffato da una escort: ricatto da oltre 100mila euro

Una escort, 30enne romena, ha truffato un importante manager della Rai, un 66enne, per 100mila euro. La ragazza è arrivata fino alla vittima grazie ad alcuni annunci online. È stata arrestata dalla polizia all’ultimo appuntamento con l’uomo – scrive Repubblica – nel quale avrebbe dovuto ricevere altri mille euro in contanti.

Roma, manager Rai ricattato da una escort

I due si erano conosciuti su una chat per adulti. Dopo i primi appuntamenti a pagamento in un appartamento a Labaro, zona nord di Roma, l’uomo si era innamorato della ragazza, che, oltre al pagamento delle normali prestazioni sessuali, aveva iniziato ad avanzare richieste di ogni tipo. La ragazza avrebbe iniziato a chiedere soldi all’uomo, con ogni tipo di scusa, fino a quando, per mettere paura al 66enne, ha tirato in ballo una presunta organizzazione criminale che la voleva morta. La donna avrebbe messo in scena una finta esecuzione, sventata all’ultimo grazie all’ennesimo bonifico del funzionario Rai. Per ricattarlo, gli aveva mandato una foto con un coltello puntato alla gola: “Se non pago mi uccideranno e poi saranno problemi anche per te”.

Ad essere presi di mira sarebbero stati anche gli animali domestici della vittima: “Mi ha detto che se non l’avessi pagata avrebbe ucciso tutti i miei gatti”, ha raccontato l’uomo alla polizia, a cui si è rivolto dopo l’ennesimo ricatto. Il 66enne, infatti, aveva provato a sbarazzarsi della escort, bloccandole il numero di telefono. Ma subito è stato raggiunto da un messaggio, proveniente da un numero estero, in cui veniva messo in guardia: “Sblocca il numero o ci saranno conseguenze per te”. Un sms che è stato accompagnato dalla minaccia di pubblicare sui social network tutte le loro conversazioni a sfondo sessuale.

L’arresto

Il manager Rai ha così deciso di rivolgersi alla polizia. L’uomo ha preso un appuntamento con la giovane per portarle un po’ di soldi. Ma all’incontro si è presentato con i poliziotti che, dopo aver osservato il momento della consegna del denaro, sono entrati in azione, fermando la 30enne perché gravemente indiziata del reato di estorsione. Come emerso dagli accertamenti, la escort si era fatta consegnare circa 100mila euro in pochi mesi.

