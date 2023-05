Torna sui binari per raccogliere qualcosa e viene travolta dal treno, morta a 20 anni

Tragedia sui binari di Civitanova Marche dopo una 20enne è morta travolta da un treno merci in corsa. Un giovane che era con lei è stato ascoltato come testimone dalla polizia. Spetterà proprio agli agenti del commissariato, che indagano insieme alla Polfer di Ancona, chiarire con esattezza cosa sia accaduto e ricostruire le ultime ore di vita di Salima El Montassir, una ragazza di origini marocchine, residente a Trento, che lavorava a Civitanova.

Attraversa i binari, morta a 20 anni travolta dal treno

La tragedia è avvenuta ieri, all’alba, poco dopo le ore 5, nel tratto ferroviario Ancona – Pescara. La giovane, che era alloggiata in una struttura alberghiera, si trovava in compagnia di un ragazzo, anche lui di origini maghrebine come lei. Ad un certo punto, ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione anche sulla base dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella stazione, la ventenne avrebbe scavalcato la recinzione che separa la tratta ferroviaria per andare a recuperare qualcosa che le sarebbe caduto sui binari.

Proprio in quel momento è sopraggiunto il treno merci diretto a Milano proveniente da Bari. La giovane è stata travolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di polizia e la Polfer. Quando sono arrivati i soccorsi la ragazza era riversa a terra, senza vestiti, trascinati via dal treno, tra il binario uno e il binario due.

Le indagini

Gli agenti del commissariato, dopo i rilievi di rito, hanno raccolto la testimonianza del giovane che si trovava insieme a lei. Il ragazzo, che non è indagato ma è stato ascoltato come testimone, è stato portato negli uffici del commissariato di Civitanova e ascoltato dagli inquirenti.

