Lo scorso 18 gennaio un treno regionale le era passato sopra mentre si trovava distesa sui binari della linea ferroviaria in corrispondenza del ponte di ferro sul porto canale di Rimini. Successivamente la donna, una senza tetto di 54 anni originaria di Bagno di Romagna, era stata ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova tutt’ora, cavandosela con una ferita all’addome e una prognosi di 45 giorni.

La ricostruzione confusa dei fatti

Come si legge su Il resto del Carlino, la donna era rimasta incastrata nello spazio sotto al primo vagone passeggeri. E’ stata estratta a fatica grazie anche all’impiego di una barella, ma non è stata in grado di spiegare con chiarezza cosa ci facesse in quel momento lungo i binari e soprattutto come ci fosse arrivata. In base alla prime ricostruzioni non si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio, ma più probabilmente un’azione scellerata a seguito dell’assunzione di alcol.

La donna rischia la denuncia

Sarà la Procura della Repubblica di Rimini a stabilire se denunciare o meno per interruzione di pubblico servizio la 54enne. Quest’ultima sarà ascoltata nuovamente dalla polizia ferroviaria, anche perché non ha fornito una ricostruzione precisa dei fatti. Salvifica per lei la mossa del macchinista, che ha azionato il freno di emergenza in tempo. Agli agenti della Polfer, il conducente del convoglio ha riferito di aver visto una specie di fagotto rannicchiato sul tracciato ferroviario. Per fortuna, la tragedia sfiorata ma evitata.

