Tragedia nel Lago Maggiore dove una barca si è ribaltata davanti alle coste di Lisanza (Varese), a causa di una tromba d’aria. L’allarme è scattato nella serata di ieri, domenica 28 maggio, intorno alle 19:30. Il bilancio è di quattro morti. Altre 20 persone sono state tratte in salvo.

Lago Maggiore, barca si ribalta per una tromba d’aria

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una barca di 16 metri, una house-boat, che ha “scuffiato” a causa di una tromba d’aria, per poi capovolgersi. Tutti gli occupanti, pare una comitiva di stranieri che stava festeggiando un compleanno oltre a due membri dell’equipaggio, sono finiti nelle acque del lago, molti sarebbero riusciti a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto la riva o altre imbarcazioni. Tre persone sono state ricoverate in codice verde, altre due in codice giallo, mentre in 15 sono stati visitati ma non è stato necessaria l’ospedalizzazione.

I soccorsi

L’allarme è stato lanciato da un’altra barca che ha salvato alcuni dei naufraghi. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori di Milano assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Varese. Quattordici persone sono riuscite a salvarsi raggiungendo a nuoto la riva, in località Piccaluga, mentre in 7 state salvate dai soccorritori; altre quattro sono rimaste invece in balìa delle acque. Due erano state trovate morte già ieri sera dal massiccio dispiegamento di soccorritori, un terzo corpo è stato trovato invece nel corso della notte: le operazioni di ricerca e soccorso sono infatti proseguite per tutta la notte, nonostante le condizioni meteo avverse, tra forte vento e nuove precipitazioni. Nella tarda serata di ieri sul Verbano era arrivato anche un elicottero Aw139 con rilevatori infrarossi della guardia costiera partito da La Spezia. Il corpo dell’ultimo disperso è stato trovato alle prime luci dell’alba questa mattina, a 16 metri di profondità e poco distante dal relitto, dai sommozzatori.

Forse dovresti anche sapere che…