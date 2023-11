Trovato morto sul balcone di casa sua a Faenza, disposta l’autopsia sul corpo di un 49enne

La Procura di Ravenna ha disposto l’autopsia su Stefano Bandini, il 49enne trovato morto ieri mattina sul balcone della sua abitazione di Faenza, in provincia di Ravenna. Al momento l’ipotesi di un possibile omicidio, anche se non esclusa del tutto, sembra essere quella meno battuta dagli inquirenti. Del resto dal sopralluogo della polizia non sono finora emersi segni riconducibili in maniera esplicita a un’aggressione e l’abitazione era chiusa dall’interno, anche se senza mandata.

Trovato morto sul balcone, aveva un biglietto in tasca

Inoltre si sta cercando di decifrare il significato di un bigliettino trovato nel portafogli del defunto. Per sgombrare il campo da ogni dubbio – il cadavere non era in buono stato dato che si trovava lì da almeno 5-7 giorni – si attendono comunque i risultati dell’esame autoptico.

Il 49enne viveva solo assieme al cane in quell’alloggio al secondo piano. A lanciare l’allarme, alcuni residenti allertati dai miasmi provenienti dal cadavere. Sul posto, oltre agli agenti dell’Anticrimine locale Commissariato, si sono recati anche gli investigatori della squadra Mobile ravennate e i colleghi della Scientifica. Le indagini sono coordinate dal Pm Raffele Belvederi.

Forse dovresti anche sapere che…