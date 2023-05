Truffa Pos, attenzione al contactless: come funziona e come difendersi

E’ stata scoperta una nuova truffa che prende di mira i nostri conti: parliamo della truffa Pos, ovvero quando si paga tramite il contactless. In sostanza, il meccanismo apparrebbe alquanto semplice. Vediamo come funziona e come difendersi.

La nuova truffa Pos contactless, come funziona

Il malvivente, che porta con se un piccolo Pos mobile, sceglie normalmente un luogo affollato, per esempio un autobus. Aggirandosi tra la folla, il malintenzionato avvicinerebbe il Pos alle tasche, borse o borselli dei viaggiatori e, in men che non si dica, appoggiandovi l’aggeggio riuscirebbe a svuotare i conti dei malcapitati. Il Pos mobile riuscirebbe a leggere le carte di credito e i bancomat contactless eseguendo transazioni su transazioni.

A favorire sempre di più le truffe, è stato anche lo sviluppo della tecnologia NFC che permette di pagare tramite cellulare e smartwatch, così come la possibilità di portare a termine piccoli pagamenti da €25 a 50 senza l’utilizzo del PIN.

Come difendersi

Ma come difendersi? In primo luogo è difficile che il malvivente possa svuotarvi il conto visto che oltre una certa soglia, ci viene richiesto di inserire il PIN per portare a termine la transazione. Poi basta attivare le notifiche per ogni transazione, in modo da accorgersi subito della truffa qualora se ne diventasse vittima. Ancora, si potrebbero acquistare particolari portafogli dotati di blocco RFID.

