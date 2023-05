Turista italiana ferita mentre era in vacanza in Corsica, spari contro il suo camper

Una turista italiana di 58 anni è rimasta ferita da un proiettile mentre si trovava nel suo camper, in Corsica, a Casanova. Il veicolo, nel quale era presente anche il marito, rimasto illeso, è stato raggiunto da diversi colpi. La donna si trova in ospedale per una grave ferita all’addome ma non è in pericolo di vita.

Turista italiana ferita in Corsica

La donna si trovava in Corsica con il marito e la sparatoria, contro il camper sul quale viaggiava, è avvenuta attorno alle 22 quando si trovava fermo in un’area di parcheggio lungo la strada RT 20. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale Corse-Matin, la famiglia avrebbe dovuto far ritorno in Italia nella giornata di oggi, 25 maggio. Il marito, incolume, quando si è accorto che la sparatoria era terminata ha subito chiamato i soccorsi. La donna è stata operata in nottata all’addome dai medici dell’ospedale di Bastia, dove era stata trasportata e non sarebbe in pericolo di vita.

“E’ stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio. La pista di un colpo sparato accidentalmente non è quella che gli inquirenti ritengono più probabile”: lo ha detto il procuratore della Repubblica di Bastia, Arnaud Viornery, facendo il punto su quanto accaduto a Casanova, nella regione di Corte.

Le indagini

Il procuratore ha precisato che il veicolo si trovava parcheggiato in un’area di sosta ma che i turisti praticavano “il campeggio libero”, non in aree predisposte per tende, roulotte e camper. Viornery ha confermato che sono stati sparati “diversi colpi” contro il camper degli italiani e uno ha raggiunto la vittima all’addome. “L’operazione è durata tutta la notte”, ha precisato il procuratore, confermando che l’italiana è ora fuori pericolo.

