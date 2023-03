Uccide il fratello, allevatore, a martellate al culmine di una lite avvenuta nell’azienda di famiglia nelle campagne di Bitti, in provincia di Nuoro. Ucciso a martellate dopo un’accesa discussione con il fratello che, dopo l’omicidio, si è poi costituito ai carabinieri del paese. Il fatto di sangue è avvenuto nelle prime ore del mattino in località Sae Lussu, in aperta campagna a Bitti (Nuoro). L’omicida, ha 55 anni, mentre la vittima 61. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Bitti con i colleghi del Nucleo investigativo di Nuoro. Con loro anche il personale medico del 118. Il martello usato per l’omicidio è stato rinvenuto dai carabinieri che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto nelle prime ore del mattino.

