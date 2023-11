Uccide il suo cane con una balestra: “Nei suoi occhi ho visto il diavolo”

Ha ucciso il suo cane, un rottweiler, sul terrazzo di casa con la balestra poi ha infierito sull’animale con un coltello sotto gli occhi di un vicino che scioccato ha chiamato la polizia. È accaduto ad Arezzo. L’uomo che ha ucciso il suo cane, un 40enne aretino, è apparso in stato confusionale. Agli agenti avrebbe dichiarato di aver visto nel cane l’immagine del diavolo. È stato accompagnato in psichiatria all’ospedale San Donato: dalle analisi non è risultato aver assunto alcol o droga. Il quarantenne è stato ricoverato in attesa di accertamenti medici e della formulazione delle ipotesi di reato a suo carico. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto con due volanti, l’uomo avrebbe colpito con cinque colpi di balestra il cane poi ha infierito con un coltello. Il vicino ha chiamato la polizia che, una volta sul posto, ha bloccato l’uomo.

Forse dovresti anche sapere che…