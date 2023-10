Blitz dice

Il governo Meloni aumenterà il deficit pubblico di 14 miliardi nel 2024. E i Tg annunciano: 14 miliardi disponibili. No, non proprio disponibili nel Bilancio dello Stato. Stampati, soldi stampati. A deficit e quindi a debito. Di aumento della produttività non c’è da sperare e sognare. Di aumento della concorrenza neanche a parlarne. Di calo […]