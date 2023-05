Uomo trovato morto vicino Milano, il cadavere sul ciglio della strada

Il cadavere di un uomo è stato trovato, questa mattina all’alba, a Cesate, in provincia di Milano: non si esclude che possa trattarsi di un omicidio. Il corpo, riverso a terra sul ciglio di una strada ai margini di un’area boschiva nota per lo spaccio, è stato notato da un passante che ha chiamato il 118. I soccorritori, giunti sul posto, in via XVI strada, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono sono intervenuti i carabinieri, che attendono il medico legale. Secondo le prime informazioni, l’uomo non aveva con sé documenti.

