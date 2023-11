"Uscite di casa", il falso volantino degli sciacalli in azione a Prato

Sciacalli in azione a Prato durante l’alluvione. In via di Cantagallo, nella zona di Figline, su alcune case sono stati affissi dei volantini con l’intestazione del Ministero dell’Interno, che invitano le persone a uscire di casa per poi ripulire le loro case. Si tratta di un falso già utilizzato in occasioni simili in passato. La questura ha fatto sapere che non c’è alcun provvedimento del genere in atto e invitato gli abitanti alla massima attenzione.

Come si legge su La Nazione, i volantini hanno l’intestazione fittizia “Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica sicurezza” e invitano a lasciare la propria casa e i “non residenti” che vi fossero ospitati. Si chiede loro di stare pronti coi documenti di identità e con il contratto di locazione per affrontare possibili controlli delle autorità “nei condomini e nelle abitazioni private”.

“Non c’è fine allo sciacallaggio. Questi avvisi che stanno circolando davanti alle porte delle abitazioni delle zone alluvionate sono falsi. Prestate attenzione”, scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani via social.