Va a buttare dei rifiuti ma cade nel compattatore, morto schiacciato

Dramma all’ecocentro di Portoscuso, in Sardegna, dove Fabrizio Cherchi, di 58 anni, mentre stava buttando i rifiuti nel compattatore avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto all’interno del compattatore dei rifiuti mentre il macchinario entrava in funzione.

Morto schiacciato dopo caduta in un compattatore di rifiuti

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. All’ecocentro comunale di Portoscuso sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per fare chiarezza sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito finora, il 58enne è morto sul colpo.

Fabrizio Cherchi si era recato all’ecocentro per disfarsi di alcuni sfalci di erba dopo alcuni lavori in casa e all’esterno dell’abitazione. Si è messo autonomamente a scaricare dal suo Pick-Up le ramaglie nel compattatore quando la macchina è entrata in funzione e lui è caduto all’interno. Gli operai che si trovavano poco distante hanno subito bloccato il macchinario, ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118 arrivati subito sul posto. Ora saranno i carabinieri e gli specialisti dello Spresal a chiarire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il compattatore, nel frattempo, è già stato sequestrato.

