Gisella Cardia, la presunta “veggente” di Trevignano, è tornata in tv, ospite del salotto di Porta a Porta di Bruno Vespa. Dopo una prima ospitata nello storico programma di Rai1, la Cardia si è presentata in trasmissione accompagnata dal marito e ha raccontato di presunti attacchi fisici subiti in passato da parte di non meglio specificate forze demoniache.

La veggente di Trevignano a Porta a Porta

“Mio marito stesso, una volta, mi ha trovato quasi appesa in bagno al muro a un metro di distanza da terra. Delle mani mi stavano soffocando”. Una dichiarazione che ha lasciato sbigottiti i presenti, incluso Vespa che rivolgendosi al marito della donna ha chiesto: “Lei cosa ha visto? Sua moglie sollevata a un metro da terra? Con delle mani che la stavano soffocando?”. Il marito della ha confermato le dichiarazioni della moglie: “Era attaccata al muro, quando sono arrivato non sentivo più nulla, la chiamavo e non rispondeva: mi sono diretto verso il bagno e l’ho trovata alzata da terra mezzo metro”.

“Abbiamo le prove”

L’uomo ha poi arricchito di ulteriori dettagli la testimonianza della donna: “Qui – indicando il collo – aveva tre lividi. Poi sono spariti. Io ho le foto, perché noi documentiamo tutto”. Bruno Vespa allora ha domandato: “Ed era il diavolo, quindi?”. E la presunta veggente ha replicato: “Ci sono dei calci, il demonio è un combattimento”.