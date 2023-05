Viareggio come Gubbio, cena di pesce finisce male: almeno 20 intossicati

Disavventura per un gruppo di amici, intossicati dopo una cena di pesce in un ristorante di Viareggio. Poche ore dopo il ritrovo per festeggiare un compleanno, sono iniziati i problemi (nausea e dissenteria). Nessuno è ricorso in ospedale, ma qualcuno medita di presentare denuncia alle autorità.

Intossicati dopo una cena di pesce

Una trentina di ragazzi si sono riuniti per festeggiare un compleanno. La cena è a base di pesce. Tornati a casa inizia il malessere. La chat su WhatsApp si riempe così di messaggi. “Oh, come state?” scrive qualcuno. Uno dopo l’altro, decine di invitati alla festa iniziano a dare segnali di malessere: dolori addominali, crampi, senso di nausea. Almeno una ventina tra i partecipanti passano la notte tra attacchi di vomito e di dissenteria.

A quanto risulta, riporta La Nazione, nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dell’ospedale. Intossicazione alimentare di massa. Il giorno dopo sono stati presi contatti con il ristorante per capire cosa poteva aver causato il tutto. Stando alla ricostruzione dei partecipanti alla festa, tra le possibili cause scatenanti è da scartare il dolce, dal momento che chi non ha mangiato il pesce ha dormito benissimo. Le attenzioni si concentrano dunque sui prodotti ittici: lo stesso ristorante ha assicurato che avrebbe controllato la cucina e le ultime partite inviate dai fornitori.

La maxi intossicazione di Gubbio

Una storia che ha venire alla mente di molti l’intossicazione di un gruppo di amici a Gubbio nell’ottobre scorso (poi ridimensionata). In quell’occasione una quarantina di persone sarebbero rimaste intossicate dal tonno, consumato crudo a quanto pare, accusando sintomi gastrointestinali come vomito e diarrea.

