“Vieni via con me…”, fermata ragazza che ha tentato di prendere una bimba a Imperia

Prima l’ha guardata, fissandola, poi le ha detto “Vieni via con me”. Subito dopo ha dato in escandescenze. E’ l’episodio, su cui i carabinieri stanno ancora cercando di fare chiarezza, avvenuto nel pomeriggio di lunedì in una farmacia di Imperia, in largo Sabatini. Protagonista una ragazza e una bambina che era con i genitori. La giovane, che è apparsa in forte stato di agitazione, per cui è stato necessario anche l’intervento del personale sanitario, è stata sottoposta a fermo di identificazione. In un primo momento si era sparsa la voce che la ragazza avesse tentato di rapire la bambina.