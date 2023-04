Violentata a 17 anni da due “amici” ad una festa: legata al letto, gli altri guardano e ridono

Violentata a 17 anni da due “amici” che l’avevano invitata ad una festa. I fatti sono accaduti nell’ottobrre 2021 in piena zona rossa dovuta al Covid-19. Il processo con rito abbreviato nei confronti dei due giovani di Formigine (Modena) si è svolto nella giornata di mercoledì 5 aprile. I due adolescenti (uno dei due ora maggiorenne), rischiano pene severissime. Il processo proseguirà ad ottobre.

Le indagini hanno stabilito che i due, all’epoca minorenni, hanno legato la 17enne per i polsi al letto per poi abusare sessualmente di lei. I fatti sono avvenuti a casa di un amico: la giovane era andata in questa casa insieme al fidanzatino e all’amica. Terminata la festa, la giovane era stata immobilizzata da uno dei due amici (oggi 18enne). Dopo essere stata legata per i polsi con una cintura era stata violentata. Gli altri ragazzi presenti, stando a quanto raccontato dalla vittima, non hanno provato a fermare l’aggressore: il gruppo avrebbe riso senza intervenire.

La ragazzina ha raccontato l’accaduto ai genitori che hanno denunciato

La ragazzina ha raccontato i fatti ai genitori. La famiglia ha deciso di sporgere immediatamente denuncia nei confronti dei due amici della figlia. I minori sono stati ascoltati dagli inquirenti ed hanno sempre negato quanto accaduto. Le forze dell’ordine hanno però proseguito le indagini ed ora i due adolescenti finiti a processo rischiano pene altissime.

