Violenza sessuale su due anziane di 82 e 83 anni: arrestato operatore di una Rsa

Un uomo che lavora come operatore socio sanitario in una struttura sanitaria riabilitativa di Milano è stato arrestato dalla polizia locale e messo ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due degenti di 82 e 83 anni. Sono stati i familiari delle due donne a presentare una querela riferendo che le anziane erano state vittime di atti sessuali da parte dell’operatore.

Violenza sessuale su due anziane di 82 e 83 anni: il riconoscimento

Dopo gli accertamenti, l’uomo è stato identificato e riconosciuto in foto dalle due donne sentite in audizione protetta. Oggi gli agenti del Nucleo Tutela Donne e Minori ha arrestato con un provvedimento d’urgenza per evitare che continuasse a ripetere un reato definito dalla polizia locale “umiliante e lesivo della dignità delle pazienti, non in grado di essere autonome e di opporsi alle attenzioni morbose e lascive dell’operatore”.

