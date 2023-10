Bambina di 2 anni è già milionaria e è una delle più giovani CEO del mondo: ha lanciato la sua prima attività a un anno e ha fatto una festa di compleanno da 20 mila euro.

Quando pensiamo a un amministratore delegato, pensa a qualcuno con anni di esperienza commerciale alle spalle. Ma questo non è certo il caso di Asia Brown, altrimenti nota come Boss Baby, che è già a capo della sua azienda di prodotti biologici per la cura dei capelli e della pelle.

Vera Sidika, la mamma di Asia, dice: “È una delle più giovani CEO del mondo”, conferma Vera, “sono così orgogliosa”. “Sarà milionaria entro i cinque anni”.

Asia ha già più di 126 milioni di follower sul suo account Instagram @Princess_AsiaBrown, dove mamma Vera condivide foto mozzafiato dello stile di vita sfarzoso della piccola.

L’imprenditorialità è chiaramente di famiglia: Vera stessa è un’imprenditrice multimilionaria che gestisce l’azienda internazionale di detox VEETOX.

Vera racconta: “Mi sono fatta da sola”. “Sono una modella plus-size [taglie forti] e una donna d’affari”.

“Dopo aver dato alla luce la mia bellissima figlia, ho voluto mostrare al mondo cosa si può ottenere con il duro lavoro e la determinazione”.

Così, prima ancora che Asia compisse un anno, sua madre l’ha avviata a un’attività imprenditoriale che vende prodotti per bambini specializzati per lenire disturbi comuni come l’eczema.

L’azienda offre ora più di dieci prodotti di bellezza per bambini, tra cui shampoo, balsami e creme, e ha già venduto più di 9.000 articoli.

E come Vera ammette prontamente, ama spendere i profitti per garantire che Asia possa vivere la sua migliore vita da principessa, che si tratti di feste eleganti o di mobili costosi per la sua splendida cameretta.

Quando la piccola, che ora ha due anni, ha compiuto 18 mesi, i genitori Vera e Brown Mauzo le hanno organizzato una festa enorme, costata più di 10.000 euro, che avrebbe rivaleggiato con quelle dei piccoli Kardashian.

C’era un trono in pelle rosa da 500 euro con bordi dorati, più di 7.000 palloncini e fiori e un enorme tendone con una passerella di design.

La famiglia arriva anche su un fuoristrada nero da 100.000 sterline, circondato da due corpulenti guardie di sicurezza in abito nero, per un effetto da vera celebrità.

All’evento erano presenti più di 80 ospiti, con i bambini che si sono divertiti con diversi castelli gonfiabili, mentre per gli adulti c’erano anche cocktail di lusso.

Come se la festeggiata non fosse già abbastanza fortunata, le sono stati regalati anche orecchini da 7 mila euro da aggiungere alla sua già ricca collezione di gioielli.

E se i critici si scagliano contro Vera per lo stile di vita lussuoso di sua figlia o la definiscono viziata, la mamma milionaria è pronta a respingerli.

“Non mi interessa quello che pensa la gente, sono i miei soldi e io investo saggiamente e lavoro sodo.

“Asia è una bambina super bling (appariscente), e non vorrei che fosse altrimenti”.