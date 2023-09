Non è ciò che sembra. Il Whopper, il panino di punta di Burger King, finisce nel mirino dei consumatori americani, che si sentono ingannati dalle foto pubblicitarie.

Burger King, “il Whopper è troppo piccolo”

Secondo quanto riferisce la Bbc, la class action contro la catena di fast food sostiene che il Whopper viene fatto apparire il 35% più grande e con più del doppio della quantità di carne rispetto a ciò che invece viene servito ai clienti.

Burger King sostiene invece di non avere l’obbligo di servire degli hamburger che sono esattamente come appaiono nelle foto.

“Le polpette di carne alla griglia descritte nella nostra pubblicità sono le stesse usate in milioni di panini Whopper serviti in tutto il Paese”, ha dichiarato un portavoce.

I precedenti di Taco Bell, McDoland’s e Wendy’s

Di recente, altre catene di fast food si sono trovate alle prese con azioni legali in merito alla pubblicità ingannevole. All’inizio dell’anno Taco Bell (fast food di cibo messicano, ndr) è stato citato in giudizio in Usa per la quantità di ripieno nei burrito.

Mentre l’anno scorso un newyorkese ha proposto una class action contro McDonald’s e Wendy’s per le dimensioni degli hamburger, più grandi del 15% nelle foto pubblicitarie.