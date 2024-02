Mentre sta gettando la spazzatura cade incautamente all’interno del secchione e viene salvata quasi per miracolo. La vicenda che ha dell’incredibile è raccontata dall’Associated Press ed è accaduta lunedì 12 febbraio. Protagonista, suo malgrado, una donna che vive a Manchester nello Stato Americano del New Hampshire. La signora è sopravvissuta finendo nel camion dei rifiuti ed è stata “compattata” per ben quattro volte.

Mentre il camion operava, è la prima ricostruzione, i vicini hanno sentito delle grida. L’operatore ecologico si è accorto della presenza della donna grazie ad una telecamera posizionata sul tetto del camion ed ha bloccato il mezzo chiamando i Vigili del Fuoco. A quel punto i pompieri hanno utilizzato una scala a cestello per raggiungere la parte superiore del camion. Qui hanno trovato la donna in piedi che parlava e urlava. Era scioccata e poco vigile ma incredibilmente viva. La donna è stata portata in ospedale e le sue condizioni non sono note anche se, con tutta probabilità, non sono gravi. “In 32 anni di carriera, non ho mai visto nulla di simile”, ha detto a Wmur-Tv Bob Beaudet, il capo dei pompieri. “La cosa che mi allarma è che non credevo che una cosa del genere potesse accadere davvero” ha concluso Beaudet.