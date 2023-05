L’FBI avrebbe identificato un uomo sospettato di essere il serial killer “Zodiac” che tra il dicembre del 1968 e l’ottobre del 1969 uccise sette persone a nord della California. Al famigerato assassino sono stati dedicati innumerevoli libri e film. Sfidava la polizia con frasi in codice per farsi trovare: non lo presero mai.

Chi è il serial killer Zodiac?

L’investigatore Thomas Colbert afferma che un informatore dell’FBI gli ha confermato che il veterano dell’Air Force Gary Francis Poste, in precedenza finito nel mirino per alcuni omicidi, è attualmente elencato come il principale sospettato: l’FBI ha un campione di DNA “parziale” su Poste che lo collega agli omicidi. Poste è morto dal 2018 a 80 anni .

“Il criminale è stato segretamente indicato come sospettato di essere Zodiac nei computer del quartier generale dal 2016” ha dichiarato l’organizzazione di Colbert, Case Breakers, in una nota. L’FBI ha negato che il caso aperto da tempo sia stato risolto, confermando che era stato riaperto solo nell’ottobre 2021.

Poste è stata identificato dall’agenzia di investigazione Case Breakers come il principale sospettato in almeno cinque omicidi avvenuti nella Bay Area tra il 1968 e il 1969. Mercoledì, l’organizzazione ha annunciato di ritenere di avere prove che leghino Poste a tutti gli omicidi, inclusa una sesta vittima del 1966 che l’FBI ha negato fosse collegata a Zodiac.

Case Breakers chiede una revisione della gestione del caso da parte delle forze dell’ordine locali e federali, facendo anche riferimento alle vittime e alle loro famiglie. “Come nazione, li abbiamo abbandonati – ha detto Colbert – C’è stato un insabbiamento ed è senza senso che le persone stiano ancora aspettando risposte”. Nel 2021, The Case Breakers aveva identificato Poste, morto nel 2018, come il presunto serial killer Zodiac.

Gli omicidi

Zodiac ha terrorizzato le comunità della California del nord alla fine degli anni ’60. Il killer è stato collegato almeno a cinque omicidi, sebbene abbia affermato nelle sue lettere inviate ai giornali di aver ucciso almeno 37 persone. Il primo omicidio accertato avvenne nel dicembre 1968, quando un uomo e una donna furono uccisi in un’auto a Benicia, in California. Poi, il 4 luglio 1969, un altro uomo e una donna furono fucilati a Vallejo. Nello stesso anno, una coppia fu accoltellata vicino a un lago. Quell’anno anche un tassista fu ucciso a colpi di arma da fuoco a San Francisco.

Nessuno è mai stato accusato o identificato in relazione agli omicidi. A differenza della maggior parte dei serial killer, Zodiac si differenziava per cifre e lettere complesse che inviava alla stampa e alla polizia. Nel 2020, un team ha decifrato un codice di 340 caratteri, inviato al San Francisco Chronicle da Zodiac.