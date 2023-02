Il lancio di un missile balistico nordcoreano in una foto d’archivio Ansa

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato. Ne hanno dato notizia fonti militari della Corea del Sud. “La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel Mare Orientale”. A dirlo è il Comando congiunto dell’esercito sudcoreano riferendosi allo specchio d’acqua noto anche come Mar del Giappone. Il lancio del missile da parte di Pyongyang arriva a pochi giorni dall’inizio delle esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud. Esercitazioni che inzieranno la prossima settimana.

Le minacce di Pyongyang alle esercitazioni Usa-Corea del Sud

Nella giornata di ieri, la Corea del Nord aveva minacciato ”risposte forti e costanti senza precedenti” in vista delle esercitazioni militari annuali di Stati Uniti e della Corea del Sud, accusati di aumentare le tensioni nella regione. L’agenzia di stampa Kcna, citando il ministero degli Esteri di Pyongyang, aveva ieri scritto che la Corea del Nord potrebbe valutare ulteriori azioni se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidesse di continuare a esercitare pressione. E così è stato, nella giornata di oggi, con il lancio del missile.