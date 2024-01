Cyber Kidnapping, rapimento informatico: vai in tenda in montagna, chiedi il riscatto alla famiglia

Cyber Kidnapping, un nuovo modello di rapimento informatico, sta dilagando in America.

Il caso di uno studente cinese di 17 anni, in scambio di studio nello Stato dello Utah, la cui famiglia ha pagato 80 mila dollari di riscatto ha fatto emergere la piaga.

Il ciber rapimento non prevede contatto fisico. Minacce e istruzioni sono elargite con telefoni e internet.

Secondo l’FBI altri studenti stranieri, in particolare cinesi, sono stati presi di mira in simili truffe di “rapimenti informatici” negli Stati Uniti.

Gli autori del reato minacciano gli studenti, ordinano loro di isolarsi, li monitorano tramite videochiamate e chiedono un riscatto alle loro famiglie.

Tutto ha avuto inizio quando Kai Zhuang, uno studente in scambio che vive a Riverdale, nello Utah, è stato denunciato come scomparso dal suo liceo. Secondo la CNN, la polizia di Riverdale ha subito ritenuto che l’adolescente fosse vittima di un “rapimento informatico”.

Secondo quanto riferito, la sua famiglia ospitante non si era accorta della sua scomparsa, poiché avevano detto alla polizia che aveva dormito nel suo letto mercoledì notte e lo avevano sentito nella sua stanza la mattina successiva.

La polizia ha detto che non c’erano prove che fosse stato portato via con la forza da casa.

Zhuang è stato trovato in una tenda in montagna domenica, ore dopo che la polizia aveva iniziato a cercarlo. Le autorità hanno detto che era “vivo ma molto freddo e spaventato” poiché non aveva “nessuna fonte di calore nella tenda, solo una coperta termica oltre a cibo e acqua limitati. Subitto ha chiesto un cheeseburger caldo.

Secondo la Polizia, è stato vittima di un piano di rapimento informatico che secondo l’FBI sta dilagando negli Stati Uniti, dove gli studenti cinesi in scambio vengono presi di mira online e le loro famiglie sono minacciate dai truffatori.

Giovedì la sua famiglia ha ricevuto una richiesta di riscatto insieme a una foto di Zhuang, che dichiarava che era stato rapito, spingendo la famiglia a pagare 80.000 dollari ai rapitori.

Quando è stato trovato in montagna la domenica successiva, la polizia ha trovato diversi telefoni nella tenda improvvisata, che secondo le autorità utilizzava per scattare le foto inviate alla sua famiglia in Cina.

Zhuang aveva già tentato di andare in campeggio in conformità con i presunti rapitori informatici il 20 dicembre, ma è stato fermato dalla polizia locale a Provo, nello Utah, che lo ha restituito alla sua famiglia ospitante a causa delle preoccupazioni per la sua sicurezza.

La sua famiglia ha detto alla polizia di aver trasferito il denaro del riscatto su conti bancari in Cina “a causa delle continue minacce da parte dei rapitori”, ha detto il dipartimento di polizia di Riverdale. Hanno anche fornito la fotografia, che sembrava mostrare Zhuang tenuto prigioniero e in pericolo, ha detto la polizia.

Gli autori di questo crimine tendono a prendere di mira gli studenti stranieri e dicono alle loro vittime di isolarsi e di farsi sembrare tenute prigioniere nel tentativo di estorcere un riscatto alla famiglia delle vittime, ha detto la polizia. Le vittime obbediscono per paura che la loro famiglia venga danneggiata, ha detto la polizia

Gli investigatori hanno appreso che Zhuang aveva acquistato attrezzatura da campeggio e aveva tentato di andare in campeggio a Provo, a circa 75 miglia a sud di Riverdale, il 20 dicembre, ma la polizia locale era preoccupata per la sua sicurezza e ha organizzato il trasporto per riportarlo alla sua famiglia ospitante, ha detto la polizia di Riverdale.