Gaza. Una squadra di soldatesse israeliane ha eliminato quasi 100 terroristi di Hamas.

Il tenente colonnello Or Ben Yehuda, del battaglione Caracal, ha elogiato il coraggio delle sue truppe contro Hamas, mettendo a tacere i dubbi sulle donne soldato grazie al loro addestramento, al loro eroismo e alle loro azioni.

Il tenente colonnello Or Ben-Yehuda, comandante di questa unità, racconta ora le sue esperienze nel sud della Striscia di Gaza, dove il suo battaglione ha eliminato circa 100 terroristi.

Quando è iniziato l’assalto alla zona di confine con Gaza, Ben-Yehuda si è spostata rapidamente dal quartier generale del battaglione situato a Nahal Raviv per raggiungere una postazione sul confine egiziano con i mezzi corazzati.

In quel mentre, ha ricevuto un messaggio dal tenente colonnello Yonatan Tzur, il comandante del battaglione di pattugliamento della Brigata Nahal, poi tragicamente ucciso in uno scontro con i terroristi. Egli ha riferito di un’infiltrazione nei pressi di Sufa e Nirim, dicendo: “Ci sono diversi terroristi lì… Sono pesantemente armati!”.

Ben-Yehuda ha convocato le truppe del Battaglione Caracal di fanteria, misto di genere, e ha chiarito le sue intenzioni: “Stiamo uscendo per eliminare i terroristi. L’infiltrazione in Israele è in atto e si sta diffondendo. State all’erta. Potremmo scontrarci. Siamo una squadra forte”.

La postazione militare conteneva circa 40 soldati da combattimento della pattuglia Nahal, un mix di Nahal, soldati di mortaio del 50° battaglione, altri soldati, autisti militari che operavano in aree ad alto rischio e numerosi terroristi.

Avvicinandosi alla base, hanno identificato almeno sette terroristi e altri, provenienti dal vicino terrapieno, stavano iniziando a salire. Improvvisamente, un convoglio con quasi 50 terroristi e cecchini si è lanciato a rotta di collo verso la squadra di 12 persone. Questi ultimi hanno risposto con colpi di arma da fuoco. I terroristi sono stati eliminati e gli altri si sono dispersi.

Un terrorista è avanzato verso Ben-Yehuda arrivandole molto vicino, ma la sua rapida reazione l’ha salvata.

Per quasi quattro ore, i terroristi hanno tentato di aggirare Ben-Yehuda e la sua squadra, impegnandoli in scontri a fuoco. Sono arrivati altri furgoni, ma il comandante del Battaglione Caracal li ha efficacemente contrastati. Sono stati lanciati altri missili Light Anti-Armor Weapon (LAW), per eliminare altri terroristi: Alcuni sono stati uccisi, altri si sono ritirati.

Nonostante le ferite riportate da alcuni dei suoi soldati, questi ultimi hanno resistito.

Dopo ore di intenso combattimento, i soldati dell’unità Shayetet (flottiglia) 13 delle Forze speciali della Marina sono arrivati per liberare la base dai terroristi. Sono stati lanciati dei droni per aiutarli. Gli scontri a fuoco sono continuati e i soldati feriti sono stati evacuati. Sono rimasti alla base per un totale di 14 ore, finché non è stata completamente messa in sicurezza.

Ben-Yehuda ha sottolineato il contributo significativo delle soldatesse sotto il suo comando, che hanno salvato molte vite attraverso l’assistenza medica e hanno compiuto persino audaci atterraggi con elicotteri sotto il fuoco nemico. Le loro notevoli prestazioni sotto la pressione estrema della guerra hanno evidenziato le loro capacità.

Ha anche ringraziato i soldati carristi sotto il suo comando, che hanno svolto un ruolo vitale nella difesa delle città e hanno avuto un impatto decisivo nella battaglia di Holit, un kibbutz vicino al confine sud-occidentale della Striscia di Gaza, dove almeno 11 dei suoi membri sono stati uccisi insieme a due lavoratori immigrati.

In totale, il suo battaglione ha eliminato circa 100 terroristi. Spera che questo serva a dimostrare che non ci sono più dubbi sulle donne soldato. “Il loro addestramento e le loro prestazioni sul campo di battaglia hanno cancellato ogni dubbio. Hanno combattuto con coraggio, salvato vite umane e sono emerse come eroine”, ha detto.