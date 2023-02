Gelatina d’asino bollito nell’integratore per vegani

Asino negli integratori per vegani. La denuncia arriva dagli Stati Uniti e riguarda un prodotto in vendita su Amazon. Potrebbe quindi essere acquistato anche fuori dagli Stati Uniti da ignari acquirenti vegani e vegetariani. Convinti, senza sapere che in realtà non è così, di comprare un prodotto senza ingredienti di origine animale.

Asino negli integratori per vegani, l’inchiesta di Wired

La rivista statunitense Wired pubblica un’inchiesta su segnalazione di una donna californiana. L’intergratore serve ad arricchire il sangue e viene garantito come 100% naturale. Contiene in realtà la gelatina nigra, altrimenti detta “gelatina d’asino” o ejiao. Repubblica scrive che il prodotto, su Amazon compare ancora anche se sotto la dicitura “non disponibile”. L’ingrediente viene usato nella medicina cinese e contrasta varie patologie: dalla disfunzione erettile ai foruncoli. Sempre Repubblica spiega che è contenuta anche in bevande energetiche e dolci.

Asini torturati: gelatina estratta dalla bollitura della loro pelle

Peta, Animalisti italiani, e varie associazioni animaliste hanno più volte denunciato le torture a cui sono sottoposti gli asini. La gelatina dalla bollitura della pelle, si trova soprattutto nei cuccioli. Per estrarla, gli animali vengono tenuti in recinti sporchi con pavimenti in cemento. Animali che vengono storditi a martellate e scuoiati praticamente ancora vivi. Peta ha anche realizzato un video denuncia che mostra come viene estratto l’ejiao dagli asini (visibile in fondo all’articolo).

Ebay e altre aziende di vendita online hanno ritirato prodotti a base di ejiao. Amazon non l’ha fatto. Ed ora c’è chi ha vuole denunciare il colosso del commercio online accusandolo di violare le leggi vigenti nello Stato della California. Leggi molto stringenti per quanto riguarda la tutela degli animali.