Giappone, zero presenze in Aula: espulso il parlamentare youtuber

In Giappone un parlamentare è stato espulso per nona veri mai messo piede alla Camera. Il parlamentare, un famoso youtuber, sarà il primo a essere espulso dal parlamento senza mai averci messo piede. Il primo sì alla misura disciplinare è arrivato oggi dalla commissione disciplinare della Camera dei consiglieri (la Camera alta della Dieta giapponese), che dovrà ratificarla entro la settimana.

Giappone, chi è il parlamentare espulso

Yoshikazu Higashitani, meglio conosciuto con il suo nome da youtuber GaaSyy, era diventato famoso per i suoi video sulle celebrità, riuscendo a farsi eleggere tra le fila del del partito di opposizione Seijika-joshi-48, che ha fatto entrare in parlamento solo un’altra persona e aveva come unico obiettivo quello di modificare le regole dell’emittente pubblica giapponese.

Higashitani non ha partecipato nemmeno a una sessione parlamentare da quando è stato eletto, sette mesi fa. L’espulsione è la punizione più severa e ha avuto luogo solo due volte dal 1950: questa è la prima per assenteismo.

A quanto pare, Higashitani vive negli Emirati Arabi Uniti e finora si è rifiutato di prendere parte alle sedute per paura di essere arrestato a cause di accuse di frode e di diffamazione mosse da parte di alcune celebrità contro di lui.

La scorsa settimana, il parlamento aveva chiesto a Higashitani di volare a Tokyo per scusarsi di persona in aula per la sua assenza. I legislatori avevano detto che questa sarebbe stata l’ultima possibilità di redenzione. Ma lo youtuber non si è presentato e ha annunciato sul suo canale che sarebbe invece andato in Turchia, paese al quale avrebbe intenzione di donare il suo stipendio come aiuto ai soccorsi per il terremoto.