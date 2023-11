Il matrimonio omosessuale, tra persone dello stesso sesso, è vietato fra gli indiani Navajo, quelli tanto amati da Tex Willer.

Il Washington Post fa emergere il dramma per gli omosessuali dalla vicemda di un navajo omosessuale, Brennen Yonnie. Il navajo immagina “il suo futuro matrimonio in una frizzante giornata autunnale in cima a una montagna della riserva Navajo dove lui e l’uomo che ama sono cresciuti”.

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale in tutti i 50 Stati degli Usa dopo una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2015. Rimane vietato, ricorda Karin Brulliard dalle colonne del quotidianodella capitale americana, nella più grande riserva indiana del Paese che, in quanto nazione tribale sovrana, non è soggetta alla decisione della più alta corte americana.

“Saremmo riconosciuti come eguali: è una cosa che significa molto per me”, ha detto Yonnie, 38 anni, che vive con il suo compagno a Gallup, N.M., appena fuori dalla riserva. “E al momento non posso farlo”.

Sono più di una le coppie dello stesso sesso al centro di un dibattito controverso nella Nazione Navajo, dove il consiglio tribale sta valutando la legislazione per abrogare un divieto emanato nel 2005.

Il cambiamento garantirebbe loro pari diritti in situazioni che riguardano la proprietà e le visite in ospedale. Gli studiosi indigeni sostengono che questo provvedimento onorerebbe anche la tradizione navajo, che riconosce i generi multipli e le sessualità che sono state soppresse e stigmatizzate dopo l’arrivo degli europei.

Il dibattito tocca temi delicati come la deferenza verso gli anziani e la religione, le vestigia del colonialismo e l’influenza delle battaglie politiche americane sulla terra dei nativi.

L’esito si ripercuoterà probabilmente in tutto il Paese indiano, dove circa 10 delle 574 tribù riconosciute a livello federale vietano ancora esplicitamente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Circa 50 consentono o accettano le unioni omosessuali, tra cui la Nazione Cherokee, la seconda tribù più grande della nazione, che nel 2016 ha ritenuto incostituzionale il proprio divieto. Centinaia di altre non hanno leggi specifiche.

Molti membri del Consiglio della Nazione Navajo, il più giovane di sempre, e il presidente della nazione, che ha 36 anni, hanno mostrato sostegno per i diritti LGBTQ. Ma i tentativi di invertire il divieto sono già falliti due volte e la proposta di legge in sospeso deve ancora affrontare l’opposizione dei circa 170.000 residenti della Nazione Navajo, che si estende su una superficie di 27.000 miglia quadrate e in cui gli insegnamenti cristiani conservatori sono molto radicati.

In qualità di presidente della commissione per l’ordine pubblico, Eugenia Charles-Newton ha dichiarato di trovarsi regolarmente di fronte a casi di crimini contro cittadini navajo LGBTQ e di essere frustrata dal fatto che la nazione non abbia leggi che li proteggano. Durante la pandemia, che ha colpito duramente la riserva, è stata tormentata dalle storie di cittadini che non potevano visitare i loro partner dello stesso sesso negli ospedali perché non erano considerati membri della famiglia.

“Nella cultura navajo, un tempo, era sbagliato sposare un non navajo”, ha detto Charles-Newton. “Con il tempo, abbiamo cambiato questa mentalità. Come mai non riusciamo a cambiare la nostra mentalità in questo momento su [questa] comunità e sul modo in cui si amano?”.

Gli studiosi indigeni, tuttavia, affermano che i Navajo e molte altre comunità tribali riconoscevano più generi prima del XX secolo, quando le pressioni della cultura occidentale laica e cristiana hanno spinto queste identità nella clandestinità. Alcune relazioni tra persone dello stesso sesso erano permesse, secondo l’importante ricercatore navajo Wesley Thomas.