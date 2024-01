La morte di Josh Taylor a Bribie Island, sepolto vivo sotto 1,5 m di sabbia aveva pianificato un gesto spettacolare per la sua fidanzata

Josh Taylor è deceduto sei giorni dopo la sua caduta in una fossa scavata nella sabbia di Woorim Beach, a Bribie Island, un’isola del Queensland in Australia.

Durante il servizio funebre, il padre del giovane uomo ha raccontato la terribile odissea vissuta dal figlio e dei disperati tentativi di salvarlo.

Un tempo splendido, una giornata dedicata alla pesca, al nuoto e ad una gara di body-surf. Alla sera la cena intorno al fuoco e poi l’immane tragedia.

Taylor e il gruppo con cui si trovava avevano scavato una fossa profonda 1,5 metri per arrostire un maiale sotto la sabbia, nello stile di hāngī dei Maori.

Il giovane sarebbe caduto nella buca a testa in giù, dopo essere inciampato mentre si alzava da una sedia. Agitando le braccia le pareti di sabbia sono crollate sopra di lui e solo le caviglie erano appena visibili.

A nulla sono valsi i tentativi di 15 uomini per tirarlo fuori. Il peso della sabbia e il risucchio che si è creato quando veniva tirato con una corda intorno ai piedi hanno purtroppo peggiorato la situazione e solo l’intervento di un paramedico fuori servizio presente in quei fatidici momenti hanno permesso ai soccorritori di riuscire a liberarlo.

Quando è emerso da quel mare di sabbia, Josh non aveva più battito cardiaco ma i ranger, gli amici e i familiari hanno praticato ugualmente la rianimazione cardiopolmonare per 45 minuti finché non è stato possibile trasportarlo in aereo al Princess Alexandra Hospital di Brisbane dove, purtroppo, è morto sei giorni dopo.

Uno dei soccorritori ha raccontato che il corpo del signor Taylor si è “spezzato” quando è stato liberato.

Solo il giorno prima dell’incidente il giovane aveva detto al padre Peter che avrebbe chiesto alla sua ragazza, Kaitlynd Odri, incontrata quattro anni prima sull’app di incontri Bumble, di sposarlo nel nuovo anno.

Sulla dinamica dell’incidente si parla anche di una teoria alternativa alla spiegazione ufficiale. Qualcuno pensa che il gruppo potrebbe aver scavato una trappola di sabbia per cercare di catturare un cinghiale, animale tipico dell’isola.