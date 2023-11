Ristorante “All you can eat” caccia la tiktoker dopo 4 ore e mezzo: “Hai mangiato troppo”

Madison nel ristorante “All you can eat”

Ristorante All you can eat caccia una tiktok dopo 4 ore e mezza di pasti consumati. Accade ad Indianapolis a Madison, una tiktoker americana che a quanto pare ha “preso di mira” questi ristoranti che danno la possibilità di mangiare “tutto quello che si vuole” a buffet, pagando un prezzo fisso.

Ristorante All you can eat caccia la tiktoker dopo 4 ore e mezzo

Madison pubblica infatti spesso video riguardanti le sue incredibili avventure in questo tipo di ristorante. Appare in video in cui mangia 12 ore. E dopo le abbuffate, la giovane esce sempre perfettamente in salute.

In questo caso è stata fatta allontanare dal ristorante Hibachi di Indianapolis dopo 4 ore e mezzo passate a mangiare praticamente ogni cosa era disponibile all’interno del ristorante.

Il video pubblicato su Tik Tok mostra la ragazza che si dirige al buffet e si riempie il piatto. L’orologio scorre, le ore passano e i piattia vuoti sul tavolo aumentano. A un certo punto, però, torna al tavolo e tutti i suoi piatti sono stati ripuliti.

Madison chiede spiegazioni e i camerieri le dicono che non possono permetterlo: “Dicono che ‘ho mangiato troppo’” scrive Madison. “A un buffet all you can eat… forse ho preso tutto ciò che potevo mangiare?” aggiunge la ragazza a cui viene permesso però di restare seduta senza mangiare.

La mancia al cameriere che l’ha cacciata

Madison decide di lasciare una lauta mancia al cameriere che l’ha “cacciata”. Nel video mostra poi lo scontrino per far vedere qual è stato il prezzo pagato per l’abbuffata: circa 13 euro per quattro ore e mezza. Nei suoi video, al termine dell’abbuffata, la ragazza mostra sempre lo scontrino con il pagamento iniziale.

In molti si sono complimentati con lei per l’educazione e la mancia lasciata. Qualche utente fa notare che forse i risotranti All you can eat dovrebbero scrivere da qualche parte che c’è un limite orario ed anche al cibo che si può mangiare.