Un po’ per risparmiare un po’, anzi soprattutto perché nei Paesi musulmani non è proprio legale, due sposi hanno deciso di festeggiare il matrimonio servendo alcol fatto in casa. Ma le cose non sono andate proprio benissimo visto che dopo qualche ora 14 invitati sono morti.

Tutto vero. Almeno così raccontano le cronache indonesiane. Già perché tutto è avvenuto a Subang, nel West Java, in Indonesia.

Sposi servono al matrimonio alcol di contrabbando: 14 morti in Indonesia. Cosa è successo

Gli invitati al matrimonio, scrivono i giornali locali, dopo aver mangiato e bevuto, un po’ come nei film horror, piano piano hanno iniziato tutti a sentirsi male: c’è chi è svenuto, chi ha accusato forti mal di testa, chi ha iniziato a vomitare qui e là e chi è finito al Pronto soccorso ed è poi morto. Totale dei morti: quattordici.

La vittima più giovane sembra avesse quattordici anni. Alla base della tragedia, raccontano gli investigatori, l’alcol di contrabbando comprato in un negozio locale. La titolare del negozio, scrivono i giornali, è stata arrestata.