Svastica, simbolo nazista ma non solo: metterlo al bando offende la millenaria tradizione indiana, opprime una minoranza in occidente, in Canada, Indù e Ebrei d’accordo

Svastica, simbolo nazista destinato alla dannazione eterna o millenario segno da recuperare a nome della antica tradizione indo-persiana?

Il tema è stato lanciato da un gruppo indo-canadese con la campagna “Reclaim Swastika”, aridatece la svastica, più o meno.

Sull’Hindustan Times, Anirudh Bhattacharyya ha scritto: Il Canada sta reprimendo l’esposizione dei simboli di odio nazista in seguito a un’ondata di attacchi antisemiti. La differenza tra il simbolo dell’odio nazista e la quellaconsiderata sacra dagli indù e da altre comunità è stata riconosciuta anche dal principale gruppo ebraico canadese.

A seguito di un’ondata di incidenti antisemiti in Canada dopo gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele il 7 ottobre, le autorità canadesi si sono mosse contro l’uso del simbolo nazista “svastica”, che è stato condannato anche da leader come il primo ministro Justin Trudeau.

Per evitare che venga confuso con il simbolo sacro indù, un’organizzazione comunitaria indo-canadese ha lanciato una campagna per “Recuperare la svastica”. Gli incidenti antisemiti hanno visto apparire il simbolo nazista quando sono state prese di mira sinagoghe, scuole, centri comunitari e persino aziende ebraiche.

Trudeau ha pubblicato su X: “L’esposizione di una svastica da parte di un individuo su Parliament Hill è inaccettabile”. la svastica come “simbolo di odio” e avverte che il suo uso potrebbe comportare accuse penali.

Ciò ha suscitato preoccupazione all’interno della comunità indo-canadese, con l’organizzazione canadese per l’educazione al patrimonio indù (CoHHE), che ha lanciato la sua “Reclaim Swastika Campaign ”.

In una lettera alla polizia di Toronto e ad altre autorità preposte all’applicazione della legge, si sottolinea che la parola svastica in sanscrito significa buon auspicio e benessere di tutti” e che “il simbolo della svastica è molto sacro e ampiamente utilizzato durante i rituali di culto nei nostri templi, case e attività commerciali”.

Il membro del consiglio Ruchi Wali ha detto: “La svastica non è un simbolo di odio, è un simbolo antico e sacro usato da indù, sikh, giainisti e buddisti. I nazisti non usarono mai la svastica e usarono la croce uncinata/inclinata o Hakenkreuz. La svastica è erroneamente associata al simbolo nazista. È profondamente indufobico definire la svastica un simbolo di odio, quando è un simbolo di pace e prosperità.

”Questo punto di vista ha guadagnato il sostegno anche dei gruppi ebraici. In una dichiarazione, Richard Marceau, vicepresidente, Affari Esteri e Consigliere Generale, Centro per Israele e gli Affari Ebraici (CIJA), ha dichiarato: “La versione nazista della svastica ha alzato la sua brutta testa in molte manifestazioni di odio in tutto il paese negli ultimi tempi. settimane. In questo contesto è indiscutibilmente l’emblema antisemita per eccellenza. Tuttavia, riconosciamo anche che la svastica è un simbolo sacro per indù, buddisti, giainisti e zoroastriani”.

“Il contesto è tutto. È essenziale garantire che l’antica e ricca eredità del simbolo indù non solo sia rispettata ma onorata, affrontando anche l’appropriazione indebita nazista del simbolo che lo ha distorto e trasformato in un’arma di razzismo e odio”, ha aggiunto.

La CIJA usa il termine nazista per qualificare il termine svastica nei post e nelle dichiarazioni. “Infine, siamo in stretto contatto con la comunità indù su questo tema e su molti altri. Solo attraverso il dialogo potremo capirci meglio”, ha detto Marceau.

Altre organizzazioni indo-canadesi hanno espresso preoccupazione per il modo in cui il termine è stato attaccato dai politici canadesi. L’Alleanza Nazionale degli Indo-Canadesi ha contestato la dichiarazione del Primo Ministro Justin Trudeau secondo cui l’esposizione pubblica della ‘Svastica’ è “inaccettabile”, ha detto il presidente dell’organizzazione, Azad Kaushik.

Kaushik ha detto: “Penalizzando la svastica come simbolo di malizia e odio, la sensibilità religiosa di indù, giainisti e buddisti vengono feriti, emarginando ulteriormente queste comunità indo-canadesi e rendendole bersaglio di odio e discriminazione”.