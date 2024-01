I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato oggi di aver effettuato un attacco missilistico contro una nave statunitense nel Golfo di Aden. Gli Houthi hanno affermato in una nota pubblicata sui loro social media che le loro forze “navali” dei ribelli avevano attaccato la Chem Ranger “con diversi missili navali appropriati, provocando colpi diretti”. Non è stata fornita né l’ora né sono stati dati altri dettagli dell’ultimo attacco alle rotte marittime internazionali. Il sito web specializzato Marine Traffic ha identificato la Chem Ranger come una nave cisterna per prodotti chimici battente bandiera delle Isole Marshall in partenza da Jeddah, Arabia Saudita, diretta al Kuwait.

La società britannica di gestione del rischio marittimo Ambrey ha affermato che una nave cisterna chimica marshallese che navigava lungo la stessa rotta aveva segnalato un approccio “sospetto” da parte di droni.

Uno è caduto in mare a circa 30 metri dalla petroliera, ha aggiunto. “Una nave da guerra indiana ha risposto all’appello”. “Non sono state segnalate vittime o danni all’equipaggio”, ha detto il monitor.

Ieri gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro i missili antinave Houthi puntati sul Mar Rosso, mentre le crescenti tensioni nelle rotte marittime della regione hanno interrotto il commercio globale e sollevato timori di strozzature dell’offerta che potrebbero riaccendere l’inflazione.

I due missili antinave Houthi, presi di mira nei raid Usa, erano in fase di preparazione per essere lanciati nel Mar Rosso e considerati “una minaccia imminente” per le navi della marina americana nella regione, hanno detto le forze armate statunitensi. Gli attacchi da parte delle milizie Houthi, alleate dell’Iran, contro le navi dentro e intorno al Mar Rosso da novembre hanno rallentato il commercio tra Asia ed Europa e allarmato le principali potenze con un’escalation della guerra tra Israele e i militanti palestinesi di Hamas a Gaza.

Dopo il secondo attacco di questa settimana contro una nave gestita dagli Stati Uniti nella regione, la Marina indiana ha dichiarato di aver salvato l’equipaggio della Genco Picardy nel Golfo di Aden. La nave è stata attaccata mercoledì sera, provocando un incendio a bordo. Gli Houthi sostengono di agire in solidarietà con i palestinesi e hanno minacciato di prendere di mira le navi statunitensi in risposta agli attacchi americani e britannici sulle posizioni del gruppo.