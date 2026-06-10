Adescavano clienti tramite un sito di annunci, poi li rapinavano, arrivando anche a colpirli se questi opponevano resistenza. Nella giornata di ieri, i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, nell’ambito di un’operazione congiunta con la polizia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 56 anni, originario di Roma, e di una donna di 38 anni, di origine bulgara, entrambi già gravati da alcuni precedenti di polizia. I due sono accusati, a vario titolo e in concorso tra loro, di tre casi accertati di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso. Le indagini, infatti, partono da tre distinti episodi che sono accaduti nel territorio di Aprilia nei mesi di gennaio, marzo e aprile di quest’anno, in seguito ai quali per due di essi hanno proceduto i carabinieri, mentre il terzo è stato oggetto di indagine da parte del commissariato di polizia.

Gli ignari clienti, attratti dal costo particolarmente contenuto della prestazione proposta (circa 20 euro), sarebbero stati invitati a raggiungere un appartamento ad Aprilia. Inizialmente accolti dalla donna, successivamente, successivamente si sarebbero trovati davanti il suo complice, con tanto di minaccia di armi da taglio, qualora non avessero voluto consegnare denaro contante, telefoni cellulari ed effetti personali. In base a quanto ricostruito, in alcuni casi, l’uomo non si sarebbe limitato a minacciare le vittime ma, a fronte di tentativi di resistenza le avrebbe colpite con diversi fendenti. Alcuni malcapitati hanno dovuto fare ricorso alle cure sanitarie e a diversi punti di sutura per le lesioni riportate, avendo subito ferite al collo e al capo. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Latina, mentre la donna in quello di Roma Rebibbia.