Un episodio di violenza domestica si sarebbe verificato nella tarda serata del 28 giugno, in un comune della bassa reggiana, dove una 35enne in gravidanza avrebbe subito l’aggressione del compagno convivente, un uomo ucraino di 48 anni.

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Secondo la ricostruzione, l’uomo, rientrato in casa in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe dato avvio a una lite per motivi banali legati alla cena, degenerata rapidamente in violenza. Avrebbe minacciato di morte la donna, presente anche il figlio minore, per poi colpirla con un bastone di legno e con un pugno al volto.

La vittima è riuscita a dare l’allarme e a contattare i carabinieri, che sono intervenuti con l’aliquota radiomobile della compagnia di Guastalla. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’uomo è stato bloccato e fermato.

La Procura ha attivato il codice rosso disponendo una misura precautelare e l’immediato allontanamento dell’uomo dall’abitazione familiare. L’episodio è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti sulle responsabilità e sulla dinamica dei fatti. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e riscontri per definire con precisione il contesto dell’aggressione e verificare eventuali precedenti episodi di maltrattamenti in ambito familiare con particolare attenzione alla tutela della donna e del nascituro coinvolto nella vicenda.