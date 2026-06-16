Ancora un incidente in montagna nel Vicentino e sempre nella zona di Valli del Pasubio, dove domenica sono morti un vigile del fuoco di 26 anni di Asiago (Vicenza) e una ragazza di 25 anni precipitati da oltre 100 metri. Soccorso Alpino, Suem e Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13.50 di oggi, martedì 16 giugno, sul monte Cornetto, precisamente sul Vajo Stretto sullo spigolo Noaro, dove due alpinisti in cordata stavano salendo su una via. Uno dei due scalatori è scivolato in quota battendo la testa. Il compagno è invece rimasto bloccato in parete.

A quel punto la chiamata ai soccorsi con l’elicottero del 118 di Verona, che ha recuperato il ferito e lo ha trasportato nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza. L’elicottero è poi risalito per soccorrere il secondo alpinista rimasto bloccato.