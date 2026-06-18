A oltre un mese dai fatti, la polizia di Genova ha individuato e arrestato tre minorenni ritenuti responsabili di una violenta rapina ai danni di un alpino avvenuta il 9 maggio, nei giorni dell’Adunata nazionale degli Alpini.

La vittima, un uomo di 40 anni, stava attraversando il centro storico del capoluogo ligure quando sarebbe stata accerchiata da quattro giovani in un vicolo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i ragazzi gli avrebbero impedito ogni via di fuga prima di passare all’aggressione. Uno dei componenti del gruppo lo avrebbe colpito con un pugno al volto, provocandogli una frattura scomposta della mascella.

Dopo averlo ferito, gli aggressori si sarebbero impossessati del portafoglio e di un coltellino multiuso custodito nelle tasche dell’uomo, per poi allontanarsi rapidamente. I medici hanno successivamente diagnosticato alla vittima una prognosi di 40 giorni.

Gli arresti e le indagini

L’operazione della squadra mobile di Genova è scattata il 17 giugno e ha portato all’arresto di tre dei quattro presunti responsabili. Si tratta di due ragazzi di 17 anni e di un 16enne, accusati di rapina e lesioni aggravate. Secondo quanto emerso dalle indagini, i tre giovani, tutti di origine tunisina, avrebbero già precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Per uno di loro è inoltre scattata una denuncia per ricettazione.

Al termine delle procedure di rito, i minorenni sono stati trasferiti nell’istituto penale per i minorenni di Torino, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’episodio e individuare l’eventuale quarto componente del gruppo.