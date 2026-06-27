Avrebbe sottratto circa un milione di euro in dieci anni dalle casse dei condomini che gestiva, per poi rendersi irreperibile con loro. Protagonista della vicenda, riportata dal quotidiano Alto Adige, un’amministratrice condominiale di 60 anni di Bolzano. Secondo quanto ricostruito dal giornale, i residenti versavano regolarmente le quote per saldare bollette e fornitori, ignari che il denaro finisse nei conti privati della donna.

In base alla ricostruzione dei fatti, la sessantenne avrebbe utilizzato il denaro intascato per viaggi e lussi. Il sistema ha coinvolto almeno sei o sette stabili dislocati tra Bolzano, Carezza e la Val di Fassa. A far scattare i controlli sono stati gli stessi condòmini, insospettiti da vistosi ammanchi e utenze non pagate. Mentre l’entità del danno economico è ancora al vaglio, la sessantenne risulta attualmente irreperibile.